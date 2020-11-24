قرقاش: هنيئا للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، المملكة العربية السعودية على انجازاتها ونجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بالمناوشات الصغيرة، على حد تعبيره.

وقال قرقاش، بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنيئا للملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة."

وتابع قرقاش التغريدة مستشهدا ببيت من الشعر للمتنبي، فقال: "صدق المتنبي في قوله:

"وتكبر في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم ".

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