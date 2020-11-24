الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي و التخريبي و تعتبره دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

و جددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

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