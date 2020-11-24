الحكومة الفلسطينية تقرر عودة الإغلاق الجزئي بالضفة الغربية

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قررت الحكومة الفلسطينية، أمس، عودة الإغلاق الجزئي في محافظات الضفة الغربية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الوزراء، محمد أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمدينة رام الله، بأن «هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا، بمختلف محافظات الوطن».

وقال أشتية إنه تقرر بالتشاور، مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدماتية، من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين، في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.

وأضاف أنه سيتبع ذلك «إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحاً يومياً، خلال بقية أيام الأسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً».

وفي غزة، حذر مدير الطب الحرج بوزارة الصحة، إياد أبوكرش، من ارتفاع وتيرة الحالة الوبائية في القطاع، خصوصاً مع زيادة نسبة الحالات الخطرة والحرجة إلى 20%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news