«منظمة التعاون الإسلامي»: حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى الأديان

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان، والرموز الدينية.

وقال العثيمين إن «موقف منظمة التعاون الإسلامي (التي تضم في عضويتها 75 دولة مسلمة) ثابت، من حيث رفض التطرف والإرهاب والغلو، وإن هذه الظاهرة لا دين لها ولا جنسية»، مشدداً على «أن حرية التعبير لا تعني الإساءة لأتباع الأديان، أو الرموز الدينية»، كما ذكرت المنظمة، في بيان لها أمس. وذكر البيان أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ناقش مع يوسف بن أحمد العثيمين «العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا».

وأضاف أن الوزير جان إيف لودريان أكد «أن فرنسا تكنُّ الاحترام للإسلام، وأنها حريصة على دعم الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي».

- موقف «المنظمة» ثابت من حيث رفض التطرف والإرهاب والغلو.

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