غوتيريس يحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

المصدر: نيويورك - رويترز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة من أن اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

يأتي تحذير غوتيريس في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة بوضع ميليشيات الحوثي اليمنية في القائمة السوداء في إطار حملة "الضغوط القصوى" على طهران. وأثار موظفو الإغاثة مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تمنع وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأروح إلى البلاد.

وقال غوتيريس في بيان "أحث جميع أولئك الذين لديهم نفوذ على التصرف بشكل عاجل إزاء هذه القضايا لمنع الكارثة وأطلب أيضا أن يتجنب الجميع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل الوضع المتردي بالفعل أسوأ".

وقال غوتيريس "في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح".

وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدة.

وقال دبلوماسي غربي كبير إن وضع الولايات المتحدة للحوثيين على القائمة السوداء "لن يسهم بالتأكيد في إحراز تقدم في اليمن".

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه "يريدون على الأرجح فعل كل ما يلزم لزيادة الضغط على إيران".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news