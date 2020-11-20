«أفيان» يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح موديرنا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس شركة موديرنا الأميركية إنه في العام المقبل "سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة"، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاح لـ 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء.

وأكد نوبار أفيان، في حديث، الليلة لقناة "العربية": "لم يكن للانتخابات الأميركية أي تأثير على جهود توفير اللقاح".

وأشار إلى تعاون إدارة ترمب في هذا المجال على الصعيد المالي واللوجستي، حيث تم تمويل إنتاج اللقاح من عدة جهات مختلفة حيث استثمرنا مليار دولار في إطار البحث عن هذا اللقاح.

وقد ثبتت، أخيراً، فعالية لقاح شركة موديرنا الأميركي ضد فيروس كورونا بنسبة 94.5%، ما جعلها تدخل في سباق مع شركة "فايزر" لاحتواء الجائحة، التي أودت بحياة 1.2 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news