سورية تندد بزيارة بومبيو إلى "الجولان المحتل"
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن بلاده "تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري الـمحتل".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) على حسابها في موقع "تويتر" عن المصدر قوله إن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".
وأضاف المصدر للوكالة أن سورية "تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة هذه الزيارة التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الذي رفض قرار إسرائيل بضم الجولان".
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) November 19, 2020
مصدر مسؤول في #وزارة_الخارجية_والمغتربين: #سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية #مايك_بومبيو إلى المستوطنـ.ـات الإسرائيلـ.ـية في #الجولان_السوري الـ.ـمحتل
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