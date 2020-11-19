سورية تندد بزيارة بومبيو إلى "الجولان المحتل"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن بلاده "تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري الـمحتل".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) على حسابها في موقع "تويتر" عن المصدر قوله إن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

وأضاف المصدر للوكالة أن سورية "تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة هذه الزيارة التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الذي رفض قرار إسرائيل بضم الجولان".

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