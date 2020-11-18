مصر تدين الاعتداء على طاقم طبي تابع للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز

المصدر: القاهرة - وام

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان الذي استهدف طاقما طبيا من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية.

وأكدت استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد بيان اصدرته الخارجية المصرية، اليوم، على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكا واضحا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية، فضلا عما يمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.

وثمنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

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