"فايزر النمسا": هدفنا تطوير لقاح آمن ومتاح

المصدر: فيينا - وام

توقع روبين روملر، رئيس شركة فايزر المتخصصة في إنتاج الأدوية بالنمسا، الموافقة على إنتاج اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الشركة، في تصريح له اليوم، "سيتم بعد ذلك تسليم اللقاح سريعاً"، وعبر عن شعوره بالتفاؤل إزاء إزالة آخر العقبات التنظيمية سريعاً، وتوقع أن يكون اللقاح متاحًا في وقت مبكر مقارنة بتوقعات سابقة.

وأكد رئيس الشركة، "هدفنا هو تطوير لقاح آمن وعالي الجودة ومتاح"، وأوضح أن العمل جار لإنتاج اللقاح بأقصى سرعة لبدء عملية التطعيم على الفور، "بمجرد الحصول على موافقة وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي."

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