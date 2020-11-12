روسيا تؤكد أن لقاحها ضد «كورونا» فعّال بنسبة 92%

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن مطوّر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن اللقاح المسمى «سبوتنيك-في»، فعّال بنسبة 92%، وذلك بعد يومين من إعلان شركتي «فايزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية تطوير لقاح فعّال بنسبة 90%.

وأصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد «غاماليا» للأبحاث بياناً أكدا فيه فعالية لقاح «سبوتنيك-في» الذي بات حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويشارك فيه 40 ألف متطوع. وجاء في البيان: «بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ(كوفيد-19) موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجاً وهمياً تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92% للقاح (سبوتنيك-في) بعد الجرعة الثانية». وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح، أكد مطوّرو «سبوتنيك-في» أن الدراسة ستنشر قريباً في إحدى المجلات الطبية الرئيسة في العالم، وسيقيّمها علماء. وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة للجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح «سبوتنيك-في».

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19».

والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد «كوفيد-19» الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.

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