روسيا: لقاح «سبوتنيك - في» ضد كورونا فعال بنسبة 92%

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن مطور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن اللقاح المسمى «سبوتنيك-في»، فعال بنسبة 92%، وذلك بعد يومين من إعلان شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90%.

وأصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد «غماليا» للأبحاث بياناً أكدا فيه فعالية لقاح «سبوتنيك-في» الذي بات حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

وجاء في البيان: «بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بكوفيد-19 موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجا وهمياً تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92% للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية».

وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح، أكد مطورو «سبوتنيك-في» أن الدراسة ستنشر قريبا في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء.

وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة للجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح سبوتنيك-في.

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