ترامب يستعد لصفقة بـ 100 مليون دولار مقابل طرح كتاب حول فترته الرئاسية

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن "نيويورك بوست"

في الوقت الذي أعلن فيه أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، سينشر كتابه الذي يحمل عنوان" الأرض الموعودة" في السابع عشر من الشهر الجاري، ظهرت ضجة في الأوساط السياسية وأوساط النشر مفادها أن الرئيس دونالد ترامب، تلقى عروضاً بقيمة 100 مليون دولار لقاء تأليف كتابه.

ولكن المطلعين على الأمور لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن قيمة هذه الصفقة. وقال مصدر مقرب من الرئيس لصحيفة"نيويورك بوست": "انهالت على ترامب عروض كبيرة لتأليف كتاب واتفاقات تلفزيونية بقيمة 100 مليون دولار" وكان الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته قد حصلا على 65 مليون دولار لقاء تأليف كتابيهما في عام 2017.

وأضاف المصدر أن العديد من محطات التلفزة اليمينية المتشددة قدمت عروضاً كبيرة لترامب وقال: "يعتبر تأليف الكتاب والاتفاقات التلفزيونية بمثابة الخطة بي لترامب إذا لم يتمكن من الفوز في معركته القضائية للفوز بالرئاسة مرة ثانية. وفي الحقيقة فإن ترجمة 70 مليون ناخب إلى مشاهدين يعتبر أمراً مثيراً للاهتمام. ومن المعروف أن جميع الكتب التي ظهرت ضد ترامب قد حققت الكثير من الأرباح، ولهذا فإن هذا الكتاب الذي يؤلفه ترامب سيكون بمثابة النجاح المحقق".

ولكن أحد كبار العاملين في وسط النشر خفف من هذا الاهتمام بهذه الصفقة، وقال: "هذا الرقم الذي تم تقديمه لترامب ليس دقيقاً"، وأضاف تقرير لوكالة "اسوشيتد برس" قال إن العديد من شركات النشر أجابت بالنفي عندما سئلت ما إذا كانت قد وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع ترامب أم أن أحداً من طرفها قد التقى معه. وقال العديد من العاملين في النشر للوكالة إنهم يشكون بان ترامب يمكن ان يحصل على صفقة بحجم الصفقة التي حصل عليها أوباما.

وعلى الرغم من أن الرؤساء الآخرين الذين غادروا البيت الأبيض بسمعة سيئة مثل جيمي كارتر وجورج بوش الابن، إلا أنهم حصلوا على صفقات مع شركات النشر لنشر كتبهم، ولكن لم يكن أحد من الرؤساء يتسم بالاستقطاب الشديد لدى الأميركيين مثل ترامب أم أنه سيواجه معارك قضائية مثله.

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