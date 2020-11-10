أنور قرقاش: صائب عريقات مثَّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش،أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي وافته المنية اليوم، بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "فقدنا اليوم الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمت به، رحم الله الدكتور صائب الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ. تعازينا لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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