الجامعة العربية ترحّب باعتماد الأمم المتحدة 6 قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية

المصدر: القاهرة - وام

رحّبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لستة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية بأغلبية كبيرة، تتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، والاستيطان في الأراضي المحتلة والقدس.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبوعلي، في تصريح، أن هذا التصويت يجسد التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وكذلك الالتزام بالتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به «الأونروا» منذ إنشائها في تقديم الخدمات الحيوية لما يزيد على 5.5 ملايين لاجئ.

وأوضح أبوعلي أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة هي: «عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، «تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين»، «عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين»، «المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، «الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، «عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني».

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