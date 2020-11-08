رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فخامة جو بايدن بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، و أعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

وثمّن صاحب السمو رئيس الدولة - في برقية التهنئة - العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في برقيتين مماثلتين، الرئيس الأميركي المنتخب بالمناسبة نفسها.

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