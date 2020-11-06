«فوكس نيوز»: أعين مرشحي الرئاسة على نيفادا

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

أكدت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أن أعين حملتَي المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري دونالد ترامب، تراقب عن كثب نتائج فرز الأصوات بولاية نيفادا.

ولفتت الشبكة إلى أن بايدن، الذي حصل وفق بيانات الشبكة على 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، بحاجة إلى الأصوات الستة التي تمتلكها الولاية في المجمع، لضمان الحصول على 270 صوتاً فيه، ومن ثم حسم المنصب لمصلحته.

وتقدم بايدن على ترامب بنحو 8000 صوت، تعادل أقل من 1%، بعد فرز 75% من الأصوات بالولاية.

أما ترامب، الذي حصل حتى الآن على 214 صوتاً في المجمع الانتخابي، فإنه بحاجة إلى اكتساح جورجيا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وألاسكا ونيفادا من أجل الحصول على الـ270 صوتاً المطلوبة.

وذكرت «فوكس نيوز» أن مكتب الخارجية في الولاية طالب بالتحلي بالصبر، وقال إن عملية فرز الأصوات «تسير بالوتيرة المتوقعة».

وأكد مكتب الانتخابات في الولاية أنه لم يتوقف عن الفرز منذ بدأت العملية، وأنه يعتزم الاستمرار في فرز الأصوات.

وكانت حملة ترامب أوضحت أنها ستطالب بإعادة فرز الأصوات في أي ولاية تخسرها بفارق 1% أو أقل من الأصوات.

- مكتب الخارجية في الولاية طالب بالتحلي بالصبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news