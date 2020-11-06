مراقبو «الأمن والتعاون» في أوروبا يتهمون ترامب بـ «استغلال فاضح للسلطة»

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

اتّهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بـ«استغلال فاضح للسلطة» لطلبه وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء هذه العملية. وقال منسق المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة هذا الاقتراع، النائب الألماني مايكل يورغ لينك: «الأمر المقلق حقاً هو طلب الرئيس الأميركي وقف فرز الأصوات وسط الأبهة الرئاسية في البيت الأبيض محاطاً بكل رموز السلطة بسبب انتصاره المزعوم. هذا استغلال فاضح للسلطة».

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