منظمة الصحة تحذر من «طفرة» الإصابات بـ«كوفيد-19» في أوروبا

المصدر: كوبنهاغن - أ. ف. ب

قال المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه إن أوروبا تشهد راهنا «طفرة» إصابات بوباء «كوفيد-19» داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة.

وأوضح كلوغه في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن المنظمة تناشد الدول اتخاذ إجراءات «هدافة ومتناسبة» لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات لكنه اعتبر أن المدارس ينبغي أن تبقى مفتوحة وألا تغلق إلا كأجراء أخير.0

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