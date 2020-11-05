الدنمارك تعدم 17 مليون "منك" بسبب ظهور طفرة غريبة لكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الدنماركية، امس الأربعاء، أنها بصدد إعدام كامل قطيع المنك في البلاد، والذي يبلغ تعداده نحو 17 مليون، بعد انتشار طفرة غريبة من فيروس كورونا تنتقل من المنك إلى البشر، ما يشكل خطرا على أي لقاح محتمل في المستقبل.

وتشهد البلاد انتشارا لإصابات فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مزارع المنك في البلاد، على الرغم من الأعداد الكثيرة من القطعان المصابة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي ، إن السلطات الصحية وجدت سلالات فيروسية في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضًا في الحساسية تجاه الأجسام المضادة، مما قد يقلل من فعالية اللقاحات المستقبلية.

وأضافت رئيسة الوزراء: "إن تحور الفيروس في المنك قد يشكل خطرا على فعالية أي لقاح مستقبلي"، بحسب "رويترز".

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