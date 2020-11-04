زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يؤيدان عقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة

المصدر: نيقوسيا - رويترز

في لقائهما الأول، اتفق زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك في قبرص، أمس الثلاثاء، على دعم فكرة عقد اجتماع خماسي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل الانقسام القائم في الجزيرة منذ عقود.

والتقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وهو زعيم القبارصة اليونانيين، مع زعيم القبارصة الأتراك المنتخب في الآونة الأخيرة إرسين تاتار أمس الثلاثاء في مجمع للأمم المتحدة في العاصمة نيقوسيا. وهذا هو اللقاء الأول بينهما منذ انتخاب تاتار رئيسا لشمال قبرص في أكتوبر.

وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الجزيرة في بيان إن تاتار وأناستاسيادس عبرا "عن عزمهما الرد رداً إيجابياً على التزام الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكانية عقد اجتماع خماسي غير رسمي بمشاركة الأمم المتحدة في أجواء مواتية في مرحلة مناسبة".

وسيشمل مثل هذا الاجتماع ممثلين للطائفتين القبرصيتين إلى جانب اليونان وتركيا وبريطانيا باعتبارها القوى الضامنة للجزيرة، وكذلك الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news