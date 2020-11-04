الانتخابات الأميركية.. ارتفاع ملموس في أسعار النفط وسط ضعف الدولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، وسط ضعف الدولار وتوقعات بأن يؤجل تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بواقع 0.85 دولار أي بنسبة 2.3% إلى 37.66 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 0.85 دولار أيضا أي بنسبة 2.2% إلى 39.81 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع الدولار وسط توقعات بأن يعمل المرشح الديمقراطي جو بايدن باتجاه تحفيز أميركي أكبر وأن يتبنى نهجا أكثر حرية في التجارة، إذا ما تمكن من الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الدائرة الآن.

وتعطي استطلاعات الرأي تقدما قويا لبايدن، إلا أن السباق لا يزال شديد التقارب في ولايات رئيسية.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعا يوم 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة خطط الإنتاج. ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار في أواخر تعاملات الصباح إلى 93.29 نقطة، قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليسجل في ختام التعاملات 93.59 نقطة بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية عن مستواه أمس.

في الوقت نفسه يترقب المتعاملون في سوق النفط البيانات الأسبوعية للمخزون الأميركي من النفط الخام والذي تصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news