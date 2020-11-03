"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

المصدر: بيروت - أ ف ب

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين في فيينا في بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.

وجاء في البيان أن "مقاتلا من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه أمس (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".

ونشر كذلك شريط فيديو قصيراً يظهر المهاجم المسلح يصور نفسه وحيداً أمام الكاميرا وهو يبايع زعيم تنظيم "داعش" ابو ابراهيم الهاشمي القريشي.

وقد قتلت الشرطة النمساوية المهاجم. وسبق للسلطات النمساوية أن قالت إن المهاجم هو مناصر لتنظيم "داعش".

وبعد توسع سريع جداً وإعلانه دولة "الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوري، تكبد تنظيم "داعش" نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين.

وأعلنت قوات سورية الديموقراطية في مارس 2019 هزيمة تنظيم "داعش". إلا أنه رغم تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماه الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية مروراً بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سورية والعراق فضلا عن افغانستان وغرب إفريقيا.

وأعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 22 شخصاً غالبيتهم من الطلاب في جامعة كابول الاثنين.

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