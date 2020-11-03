بريطانيا ترفع مستوى التحذير من عمل إرهابي إلى «خطير»

المصدر: لندن - أ. ف. ب

رفعت أجهزة الأمن البريطانية الثلاثاء إلى «خطير» مستوى التحذير في مواجهة تهديد إرهابي، غداة اعتداء فيينا وهجمات عدة شهدتها فرنسا.

وقالت الاستخبارات الداخلية البريطانية (أم آي 5) التي أعلنت التدبير على موقعها الإلكتروني، إن التحذير منذ نوفمبر 2019 كان عند مستوى «فعلي»، وحين يتم رفعه إلى «خطير»، وهو المستوى الرابع ضمن خمسة مستويات، فهذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي بات «مرجحا جدا».

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