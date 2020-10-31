إسرائيل تخفف قيود «كورونا».. ونتنياهو يتعهد بالحصول على لقاح

المصدر: رام الله - وام

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وسمح بعودة جزئية للمصالح.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يواصل مساعيه بهدف الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له أنه رغم تحسن الصورة الوبائية مقارنة بالقارة الأوروبية، فإنه يعتزم فرض الإغلاق على مدينة توصف برتقالية لئلا تصبح حمراء.

ودعا إلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة، لاسيما وضع الكمامات.

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