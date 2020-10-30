«كورونا» يغزو الأمم المتحدة ووكالاتها

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمنظمة الدولية منذ بداية الجائحة، وانتشار الفيروس بمقرها في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إنه تم تسجيل 5325 إصابة على الأقل، و64 حالة وفاة في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وألغت الأمم المتحدة جميع الاجتماعات التي تعتمد على الحضور الشخصي في مقرها بنيويورك هذا الأسبوع، بعد الإبلاغ عن خمس إصابات في بعثة دولة عضو.

وقال دوجاريك إن البعثة تعمل «بشكل وثيق للغاية» مع الخدمة الطبية التابعة للأمم المتحدة، ويتم تعقب المخالطين.

وذكر دبلوماسيون أن تفشي مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كان في بعثة دولة النيجر، التي لم تصدر إعلاناً عاماً.

يشار إلى أن النيجر حالياً عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

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