الإمارات تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

المصدر: دبي ـ وام

فازت دولة الإمارات بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجلسة الاجرائية التي عقدها البرلمان العربي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ونال محمد أحمد اليماحي عضو الشعبة البرلمانية الاماراتية بالبرلمان العربي ثقة أعضاء البرلمان العربي ليتم انتخابه ضمن نواب رئيس البرلمان العربي الأربعة.

شارك في الجلسة وفد الشعبة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الذي يضم ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.. كما ضم الوفد سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأعرب اليماحي - في تصريح لوكالة أنباء الامارات - عن سعادته بثقة أعضاء البرلمان العربي.. وقال إن دولة الإمارات دائما تكون حاضرة في المناصب الرفيعة دعما منها للعمل العربي المشترك وتعزيزا للتضامن العربي.

وأكد سعيه خلال فترة توليه المنصب بالعمل على تحقيق التضامن العربي وتعزيز الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي من أجل رفعة الأمة العربية ومناصرة قضاياها.

وأعرب أعضاء وفد الشعبة عن سعادتهم بهذا الفوز الذي يعد استكمالا لما تقوم به دولة الإمارات من مسيرة عظيمة أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

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