ألمانيا تدرس الإغلاق الجزئي وتشديد إجراءات مكافحة "كورونا"

المصدر: برلين - وام

ألمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن بلادها تدرس فرض الإغلاق الجزئي، وإمكانية تشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة وباء "كورونا" كإغلاق المطاعم والمقاهي والمسابح وصالات اللياقة البدنية مع الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.

ومن المفترض أن تعرض المستشارة ميركل خطتها لرؤساء وزراء الولايات الذين سيصوتون بدورهم على القرار النهائي.

وجاء ذلك بعد تسجيل ألمانيا حوالي 15 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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