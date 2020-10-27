روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بـ"كورونا"

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 320 حالة وفاة و16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا قوله إن هذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين في روسيا المليون و547 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26589 حالة. وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و159 ألفا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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