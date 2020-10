بالفيديو.. بايدن يبدو كأنه نسي اسم ترامب والأخير يسخر

شكك دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في قدرات منافسه الديموقراطي جو بايدن، الذي بدا أنه نسي الاسم الأول للرئيس الجمهوري خلال مداخلة تم تصويرها مساء الاحد.

وكتب ترامب الذي يلقب خصمه "جو النائم" في تغريدة على "تويتر": "ناداني جو بايدن الليلة الماضية جورج. لم يتمكن من تذكر اسمي".

وأضاف ترامب أن "المذيع ساعده لينهي المقابلة" متهما وسائل الإعلام بـ "تغطية" هذه الحادثة.

ومساء الأحد، قال بايدن خلال تجمع افتراضي لدعم حملته الانتخابية "أربع سنوات إضافية مع جورج، جورج " قبل أن يتوقف.

وتابع وهو يجلس بجانب زوجته جيل بايدن "إذا أعيد انتخاب ترامب، سنجد أنفسنا في عالم آخر".

Biden can't remember which George Bush Donald Trump is: pic.twitter.com/RL48vitdQp