قوات التحالف تدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات التحالف المشتركة " تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء اليوم من اعتراض و تدمير طائرة بدون طيار /مفخخة/ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي.

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