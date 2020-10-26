قوات التحالف تدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية

المصدر:
  • الرياض - وام
التاريخ:

تمكنت قوات التحالف المشتركة " تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء اليوم من اعتراض و تدمير طائرة بدون طيار /مفخخة/ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي.

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