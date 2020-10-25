إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الثانية على مستوى البلاد بسبب جائحة «كورونا»

المصدر: مدريد - د. ب. أ

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الثانية على مستوى البلاد من أجل وضع الأساس القانوني اللازم لفرض قيود أكثر صرامة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة التأهب، وهي ثالث أعلى مستوى من الطوارئ الوطنية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في مدريد.

ودخل ذلك الإجراء حيز التنفيذ اليوم وسيظل ساريا لمدة أسبوعين على الأقل. وسيحتاج أي تمديد آخر لموافقة برلمانية، وفقا للدستور.

وقال سانشيز إنه يأمل في أن يكون قادرا على تمديد حالة الطوارئ بمساعدة البرلمان، مشيرا إلى «أوروبا وإسبانيا في وسط الموجة الثانية».

وبموجب حالة الطوارئ، يمكن للحكومة أن تقيد حرية الحركة لأفراد الشعب.

وفرضت إسبانيا حالة الطوارئ الأولى بين 14 مارس و 20 يونيوالماضيين، وفرضت إغلاقا صارما.

وفي هذه المرة، سيكون للأشخاص حرية أكبر في مغادرة منازلهم، لكن سيتعين عليهم الالتزام بحظر التجوال الليلي بين الساعة 11 مساء والساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتنطبق تلك الترتيبات على أنحاء إسبانيا كافة تقريبا عدا جزر الكناري.

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة في غرب أوروبا. وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من مليون إصابة، وتوفي ما يقرب من 35 ألف شخص بسبب مرض «كوفيد - 19» الذي يسببه فيروس كورونا.

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