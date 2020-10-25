وفيات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 156 ألفاً

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 5.35 ملايين حالة حتى أمس، وذلك حسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ووكالة أنباء بلومبرغ.

ووصل عدد وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 156 ألفاً و471 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي من المرض إلى 4.53 ملايين حالة. تجدر الإشارة إلى أنه مضى قرابة الـ34 أسبوعاً، على إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل.

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