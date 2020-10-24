الكويت: 10 حالات وفاة و812 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: الكويت ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيدـ19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 120 ألفاً و232 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة، إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 740 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة، التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وفحص المخالطين لها».

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 726 حالة شفاء من المصابين بمرض «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

- عدد الحالات في «العناية المركزة» 122 حالة، تتلقى الرعاية الصحية.

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