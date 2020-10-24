«الغذاء والدواء» الأميركية تجيز «ريمديسيفير» لعلاج مرضى «كورونا»

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «ريمديسيفير»، وهو دواء من إنتاج شركة غلياد ساينسز الأميركية للأدوية، لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان يتم استخدام العقار لعلاج مرضى «كوفيد-19»، بموجب ترخيص طارئ، والآن، أصبح العقار هو الوحيد المجاز تماماً للعلاج من الفيروس المستجد.

وتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً بروتوكول علاج من «ريمديسيفير» عندما أصيب بـ«كورونا».

وقالت شركة غلياد إن استخدام العقار يسهم في خفض الفترة التي يستغرقها المريض للعلاج بالمستشفى بما يصل إلى خمسة أيام.

وشككت دراسة برعاية منظمة الصحة العالمية فيما إذا كان هذا العلاج له فعالية بشكل فعلي في تحسين حالة المرضى.

وقفز سهم غلياد بنحو 5% بعد ساعات من بدء التعامل في في الأسواق الأميركية.

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