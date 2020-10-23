"التحالف" يعترض ويدمر "مسيرة مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض -وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تصريحه ان الميليشيات الحوثية تتعمد بطريقة ممنهجة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

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