إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أمس، تسجيل 322 حالة وفاة و5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذا أعلى عدد يومي للإصابات تسجله إيران منذ ظهور الفيروس بها.

وسجلت إيران، أول من أمس، 337 وفاة جديدة بالفيروس في حصيلة يومية قياسية أيضاً.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع ليتجاوز 539 ألفاً، وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» تجاوز 31 ألفاً.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنّف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد، ولفتت إلى أن 4810 من المصابين بـ«كورونا» في وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 434 ألفاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

ومن جانبه، قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، مسعود مرداني، إن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» في إيران، يتجاوز ضعف الأرقام التي تعلنها السلطات، ويتفق خبراء صحة آخرون في إيران مع مرداني في تقييمه، ويرون أن عدد حالات الإصابة الفعلية بفيروس «كورونا» في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

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محافظة إيرانية تصنّف ضمن المناطق الحمراء.

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