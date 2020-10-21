«مودرنا»: اللقاح المضاد لـ «كورونا» قد يحصل على موافقة أميركية طارئة

المصدر: عواصم - وكالات

أعربت شركة مودرنا الأميركية للصناعات الدوائية، عن ثقتها بأنها قد تحصل على موافقة طارئة من السلطات الأميركية على لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ديسمبر المقبل، فيما أعلنت الصين أنها اختبرت لقاحات لـ«كورونا» على نحو 60 ألف شخص، من دون أن ترد تقارير عن آثار جانبية حادة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، في حدث أقيم برعاية صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الموافقة الطارئة ستعتمد على النتائج الإيجابية للتجارب السريرية الكبيرة القائمة حالياً.

وأوضح بانسيل أن الموافقة الطارئة ستمكّن أفراد الأطقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية، وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، من الحصول على اللقاح الجديد، حتى قبل أن تحصل الشركة، التي تتخذ من ماساتشوستس مقراً، على موافقة رسمية كاملة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وتأتي تصريحات بانسيل بعد أيام من إعلان شركة الأدوية الأميركية «فايزر»، التي تتعاون مع شركة «بيونتك» الألمانية، أنها تأمل التقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة من السلطات الأميركية على لقاحها، بحلول أواخر نوفمبر المقبل.

من جانب آخر، صرح المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، تيان باوجو، بأن الصين اختبرت لقاحات لـ«كورونا» في المرحلة الثالثة من التجارب على نحو 60 ألف شخص، من دون أن ترد تقارير عن آثار جانبية حادة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المدير بلجنة الصحة الوطنية الصينية، تشنغ تشونغ وي، قوله إن برنامج الاستخدام الطارئ للقاحات «كورونا»، مدعوم من منظمة الصحة العالمية، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية حادة.

وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن أسعار اللقاحات في الصين غير صحيحة، وأكد أن اللقاح في الصين سيكون في متناول كل الناس.

وأشار إلى أن الصين ستعرض أيضاً سعراً عادلاً ومعقولاً للقاحات في التوزيع العالمي، وستنظر في إمكانية تقديمها بأسعار مخفضة للدول النامية.

وأعلنت شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك»، أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية حادة في المرحلة الثالثة من التجارب التي أجرتاها أيضاً.

وقالت «سينوفارم» إن قدرتها على إنتاج لقاح ضد فيروس «كورونا» يمكن أن تزيد على مليار جرعة العام المقبل.

إلى ذلك، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني، مؤكدة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة، وأوضحت اللجنة أن 10 أشخاص خرجوا، أمس، من المستشفيات بعد تعافيهم.

«سينوفارم» تؤكد قدرتها على إنتاج مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

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