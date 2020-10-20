اليمن: صاروخ حوثي يدمر 5 منازل في حي سكني بالحديدة

المصدر: الحديدة - متابعات

شنّت ميليشيات الحوثي قصفاً صاروخياً مباشراً على حي سكني في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن صاروخاً حوثياً استهدف حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن تدمير خمسة منازل دماراً كليا، وإلحاق أضرار جزئية في عدد من المنازل الأخرى.

وذكر موقع ألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة اليمنية، أن أسرتين نجتا من الموت بأعجوبة، فيما أصيبت امرأتان وثلاثة أطفال بجروح متفاوتة تم نقلهم على الفور من قبل فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة لتلقي العلاج في المستشفى الميداني بمدينة الخوخة.

وأوضحت المصادر المحلية أن معظم أفراد المنازل المدمرة جراء القصف كانوا خارج منازلهم يمارسون أعمالهم اليومية لتوفير لقمة العيش الأمر الذي قلل من الخسائر البشرية. ولفتوا إلى أن القصف الحوثي المتكرر يهدف إلى إجبار أهالي الحي على النزوح مجدداً بعد أن عاد معظم السكان إليه.

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