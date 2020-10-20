تمديد ساعات حظر التجول في الأردن وتدابير جديدة لاحتواء كورونا

المصدر: عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية تمديد ساعات حظر التجول واتخاذ تدابير جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يسجل أرقاماً قياسية.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مؤتمر صحافي إن "حظر التجول الليلي سيمد اعتباراً من يوم السبت المقبل حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساء بالنسبة للمؤسسات والحادية عشرة مساء بالنسبة للأفراد ولغاية الساعة السادسة صباحا".

وفي الوقت الراهن يبدأ حظر التجول عند منتصف الليل بالنسبة للمنشآت والأولى صباحا بالنسبة للأفراد حتى الساعة السادسة صباحا.

وأضاف: "كل يوم جمعة سيفرض حظر تجول شامل"، مشيرا إلى إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية العام الحالي".

وأوضح الخصاونة أن "التعليم في الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية ومراكز التدريب المهني سيبقى عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي".

وأكد أن "المطاعم والمقاهي ستعمل ب50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية وبما لا يتجاوز الستة أشخاص على الطاولة الواحدة"، مشيرا إلى أن "المقاهي عليها العمل في الخارج صيفا وشتاء".

وأضاف: "نعلم أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر صعب ولكنها ضرورية للسلامة العامة".

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وسجل الأردن 34 وفاة جديدة جراء الفيروس، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 414، بينما سجل 2035 إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 40972.

من جهته، أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن "اتخاذ هذه الإجراءات كان ضروريا للحد من تزايد اعداد الإصابات وما تسببه من ضغط على المستشفيات".

وأضاف: "إن بقينا بدون اتخاذ إجراءات فإننا نتوقع أن تزداد الإصابات لتصل إلى ثلاثة آلاف حالة أو حتى أكثر من ذلك".

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