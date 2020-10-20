ترامب يدعو الـ"أف بي آي" للتحقيق مع بايدن

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة، إنه يجب على مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أن يحقق مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

ووصف ترامب منافسه الديمقراطي بالرجل "الفاسد" في أحد تجمعاته بولاية أريزونا، أمس، مشيراً إلى تقرير صحافي يتحدث عن تورط بايدن في صفقات تجارية عقدها ابنه خارج الولايات المتحدة.

وأضاف: "لطالما كان بايدن سياسياً فاسداً، وحسب رأيي، فإن عائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية".

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