التحالف: سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية في صعدة

المصدر: الرياض - وام

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً بالستي، صباح اليوم، من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news