641 إصابة جديدة بـ «كورونا» في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

سجلت باكستان، أمس، 13 حالة وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6638، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 322 ألفاً و452، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيشن» الباكستانية، أمس.

ووفقاً لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد أصيب 641 شخصاً بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت باكستان، حتى الآن، أربعة ملايين و41 ألفاً و962 اختباراً، للكشف عن الفيروس، و32 ألفاً و465، خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 306 آلاف و640 من المرضى في باكستان.

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