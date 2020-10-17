إيطاليا تسجل رقماً قياسياً جديداً في إصابات "كورونا"

المصدر: ميلانو - رويترز

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم السبت، تسجيل 10925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مقابل 10010 حالات خلال اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة متصلة بـ"كوفيد-19" اليوم السبت نزولا من 55 في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيراً عن معدلات الوفيات التي سجلت في ذروة تفشي الوباء في إيطاليا في شهري مارس وأبريل الماضيين عندما بلغت حالات الوفاة اليومية أكثر من 900.

وإيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء "كوفيد-19" في أوروبا، ووفقا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت 36427 حالة منذ انتشار المرض في فبراير الماضي.

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