مصر: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، فضلاً عن 11 حالة وفاة جديدة.



وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 105159 حالة إصابة بالإضافة إلى 6099 حالة وفاة.



كما أعلنت الوزارة عن خروج 78 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news