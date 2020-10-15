وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان بالرياض

المصدر: الرياض - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و(4) أسرى سودانيين.

وبين العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

وثمن العقيد المالكي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى، وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).

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