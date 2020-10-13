قرقاش منتقدا تصريحات السفير الفلسطيني لدى فرنسا: «تعودنا نكران العرفان»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش،اليوم، على التصريحات المسيئة التي أطلقها سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي ضد الإمارات.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»،« لم يفاجأني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا.»



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news