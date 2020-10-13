غيبريسوس: يمكن التغلب على «كورونا» باستخدام الأدوات الصحيحة

المصدر: لندن - رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إنه يمكن التغلب على جائحة «كوفيد-19» العالمية سريعاً إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة. وقال غيبريسوس في قمة إفريقيا التي تنظمها «فايننشال تايمز» على الإنترنت: «إذا استخدمنا الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء عليها قريباً». وأضاف أنه من المتوقع التوصل إلى لقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام المقبل. وقال المدير العام للمنظمة: «وإذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية».

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