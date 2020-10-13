«الصحة العالمية» تزوّد قطاع غزة بـ 14 ألف مسحة لفحص «كورونا»

المصدر: غزة - وام

زوّدت منظمة الصحّة العالمية قطاع غزّة بـ14 ألف مسحة لإجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تواصل توفير الإمدادات والمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبشكل مستمر تحذر وزارة الصحة الفلسطينية من نقص مستلزمات فحص «كورونا» في قطاع غزة، إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

وحسب آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات «كورونا» في غزة 1610 بينها 24 وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news