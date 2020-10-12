روسيا تسجل أكثر من 13 ألفا و500 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، تسجيل 13592 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت البلاد سجلت أمس أكبر حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا تسجلها البلاد منذ بدء ظهور الفيروس بها، بلغت 13634 حالة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك مليون و312 ألف حالة.

وسجلت روسيا 125 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 22722 حالة.

وتماثل 3793 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين المليون و24 ألفا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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