«الصحة العالمية» تزود قطاع غزة بـ 14000 مسحة لفحص «كورونا»

المصدر: غزة - وام

زوّدت منظمة الصحّة العالمية قطاع غزّة بـ 14000 مسحة لإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بحسب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تواصل توفير الإمدادات و المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبشكل مستمر تحذر وزارة الصحة الفلسطينية من نقص مستلزمات فحص كورونا في قطاع غزة إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

و حسب آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات كورونا في غزة 1610 بينها 24 وفاة.

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